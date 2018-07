Valka lisandub pakiautomaate

Praegu on Valgas DPD pakkide kättesaamispunktid Maxima Klicki ja Aia tänaval Büroomaailma kauplustes.

Transpordi- ja logistikaettevõte DPD paigaldas juunis ja juulis üle Eesti 18 uut pakiautomaati, mis kõik on nüüdseks ka oma tööd alustanud. Uute pakiautomaatide üles seadmine jätkub lähikuudel ja sügiseks on DPD pickup-võrgustikku lisandunud üle 50 pakiautomaadi.

Uute pakiautomaatide asukohtade valikul lähtuti eelkõige vajadusest, kasutajate soovidest ning sellest, et kogu Eesti oleks võimalikult hästi kaetud. Seepärast keskendub DPD uute pakiautomaatide paigaldamisel just eelkõige väiksematele asulatele. Uued pakiautomaadid said näiteks Muhu, Ahtme, Rapla, Kunda, Türi, Kohtla-Järve ja Kose.

DPD Eesti tegevjuht Rainer Rohtla märkis, et seni on tarbijate seas olnud vastuvõtt vägagi positiivne ning seda just eriti väiksemates kohtades. „Näiteks Muhu saarel polnud varem ühtegi pakiautomaati ja seda oodati sinna väga ning mitte ainult kohalike poolt vaid ka seal oma suve veetvatele inimestele on pakiautomaat mugav viis esemete saatmiseks ja tellimiseks,“ selgitas Rohtla.

„Aasta lõpuks paigaldame kokku üle 50 uue pakiautomaadi ning veel on inimestel võimalus kaasa rääkida, kuhu need täpselt tulla võiks. Lähtume sellest, kus on vajadus kõige suurem ja milline on olnud klientide tagasiside. Andke meile oma soovidest teada ja piisava huvi korral üritame pakiautomaadi tuua just sinna, kuhu seda ootate.“

Kokku paigaldab DPD käesoleval aastal Baltikumi vähemalt 120 uut pakiautomaati – 50 Eestisse, 20 Lätti ning 50 Leetu. Järgneva kahe aasta jooksul investeerib DPD Baltikumi pakiautomaatide võrgustikku ligi 5 miljonit eurot ning paigaldab kolmes riigis ligi 250 uut pakiautomaati.

Uute pakiautomaatide tootjaks on DPD varasem Austria koostööpartner, kes on valmistanud ka praegused DPD pakiautomaadid. „Iga uus toode vajab teatavat mugandamist, et vastata paremini tarbija ootustele, seega on uute pakiautomaatide efektiivsemaks kasutamiseks tehtud lisaks mõningad uuendused,“ märkis Rohtla.

„Oleme teinud näiteks muutusi erinevas suuruses kappide arvu osas, mis toetab paremini pakiautomaatide mahutavust kõrghooaegadel.“ Lisaks on uutel pakiautomaatidel peakonsoolil riiul, kuhu saab toimingute ajal mugavalt oma pakke toetada ning jätkuvalt saab kasutada viipekaarti. „Kuna kasutajamugavuses loeb iga detail, siis muutsime ka näiteks kaardimakseterminali kaldenurka, et kliendil oleks lihtsam oma PIN koodi sisestada,“ lisas Rohtla.

Uuringute järgi kasutavad Eesti elanikud teiste teenustega võrreldes kõige rohkem just pakiautomaate (80% küsitletutest), Läti elanikud eelistavad praegu veel tellida esmalt pakke koduaadressile ning seejärel pakiautomaati (41% küsitletutest) ning leedulastest tellib oma saadetised pakiautomaati ligi kolmandik e-ostlejatest.