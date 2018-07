Otepääl peeti sarikapidu

SA Otepää Tervisekeskus nõukogu esimees Mare Raid näeb kaasaegses hoones võimalust pakkuda veelgi paremat arstiabi kohalikele ja külalistele. „Tahame nõukoguga koos hea seista selle eest, et säiliksid eriarstide vastuvõtud. On mõeldamatu, et spordimekana tuntud Otepääl ei ole võimalik pakkuda elementaarset arstiabi nagu näiteks kirurgi teenust,“ lisas Mare Raid. „Selle valguses, et Valgast on ära kadunud sünnitusabi ja naised on sunnitud sünnitama kiirabiautos, on Otepääle, uude tervisekeskuse hoonesse sünnitusabi rajamisel täiesti jumet.“