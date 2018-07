Pedelil võib taas luiki näha

Paaril eelmisel aastal on luiged pesitsenud Valkas kaubanduskeskuse läheduses asuval tiigil. Kui nad tänavu sinna ei ilmunud, olid paljud Valka elanikud Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija ajakirjaniku Inga Karpova sõnul lausa ärevuses lindude puudumise pärast. "Nad on meil omalaadseteks linna maskottideks kujunenud," tõdes Karpova kevadel.

Et luiged end piirialal hästi tunnevad, tõestab muu hulgas see, et viimastel aastatel on nad saanud uhkustada arvuka järglaskonnaga. Nii võis mullu Pedeli jõe Läti poole peal näha koos vanematega liuglemas kuut luigepoega. Aasta varem võis aga Valgas Pedeli jõe ääres näha viie pojaga luigeperet.