Ralli tõi Otepää kandi poodidesse ostjate tulva

"Käed on tööd täna kogu aeg täis - eks see selle Rally Estonia pärast ole," tõdes Otepääl asuva Nurga Konsumi müüja Urve. "Järjekorrad on täna kogu aeg pikad."

Siin-seal levivat infot, et ralli tõttu on Otepää poodidest jäätis ja õlu otsa on saanud, ta aga ei kinnitanud. "Eks neid palju läheb, aga veel on. Kogu aeg toome tagant uut kaupa juurde. Vett ostetakse ka hästi palju: eks ilm ole ka ju selline."

Samuti oli töörohke päev Nõuni kaupluses Otepää külje all, mis samuti nagu Konsum Elva Tarbijate Ühistule kuulub. "Loomulikult see ralli mõjutab neid: täna on päris raske päev olnud. Ma ju siin üksinda tööl ka," rääkis sealne müüja. "Kogu aeg tuleb riiuleid täita."

Sarnaselt kolleeg Urvele kinnitas aga temagi, et seda ohtu, nagu jäätis, õlu, vesi ja muu taoline palava ilma kaup, otsa saama hakkaks, ei ole.

Veidi enam kui tund tagasi ei hakanud ka Otepää Maximas silma, et pood päris lagedaks oleks ostetud. Samas tõdes kauplust külastanud Lõuna-Eesti Postimehe reporter, et ostmist oli kõvasti: näiteks õllel oli hea minek.