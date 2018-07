Naisküttide arv ületas 400

Valgamaal on viimastel andmetel naiskütte 27, Võrumaal 17 ja Põlvamaal 10.

«Naiste tulek jahindusse on seotud paljuski sellega, et tänapäeva ühiskond on muutnud stereotüüpe ning see on soodustanud naiste aktiivsemast osalust jahinduses,» selgitas seltsi tegevjuht Triin Roostfeldt.

«Lisaks on naised kaasa aidanud jahinduse paremale mainele ja suutnud valdkonna eetilisusele rõhku panna,» rääkis Roostfeldt. «Kes veel suudaks paremini selgitada, miks on elu võtmine teatud tingimustes vajalik, kui mitte see, kes elu annab».

Valdav naisküttide vanus jääb vahemikku 26‒40 eluaastat.

Naisküttide hulk moodustab jahimeeste koguarvust pea 3%, mis on võrreldav põhjamaiste naaberriikidega. Eestis on kokku 14 475 jahimeest.