Tõrva Raadio tuleb taas

“Raadio planeerimise juures on veel nipet-näpet vaja ära teha, kuid suurem osa on valmis - saated jagatud ning kava paika loksutatud”, muljetab peatoimetaja Rannar Park.

Saatekava on suvisel raadioperioodil tihedalt täis pikitud ning vabatahtlikest koosnev meeskond plaanib raadioeetrisse tuua palju põnevaid saateid. “Varasemast on uutmoodi meie õhtune vöönd - leidub vanu lemmikuid nagu Rokilõks aga tasub kõrvad kikkis hoida uute saadete tarvis nagu näiteks Kantrimöll või Nullindad. Samuti on päevane vöönd muutumas sisukamaks ja kogukonna jaoks tähendusrikkamaks saadetega Ühe Pere Lugu ja Elust Tõrvas,” rääkis Park.

Suvisel raadioperioodil kuulub Tõrva Raadio meeskonda rekordiliselt 46 liiget, kelle seas on nii Miniraadio huviringi kasvandikke kui kohaliku kultuuripubi Juudas eestvedajad. On ka neid, kes suvel puhkavad ning on lubanud raadioeetrisse naasta talvel. “Kuulajate jaoks on kindlasti põnev, et sel korral on raadios kuulda nii palju uusi raadiohääli. Vanad pole kuskile kadunud aga neile on lisandunud palju värsket verd,” lausus Park.

Varasemast erinev on ka see, et raadio kestvus on pikem. Head asja peab saama nautida kauem! Nii ongi raadio sel suvel eetris 30. juulist kuni 17. augustini. “Raadiole vastu minnes valdab mind ärevus Tõrvast eemaloldud aja ja pika eesseisva perioodi tõttu. Samaaegselt on mul kindlustunne, et kõik, kes raadios tegutsevad, on asja juures südamega ning täidavad pikana näiva perioodi nalja ja naeruga,” märkis Park.