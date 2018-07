Uuring: loomade heaolu ei peeta lihatoodete kvaliteedi puhul oluliseks

Küsimusele, mis kaardistas olulisimaid tegureid lihatoodete ostmisel, märkis kõige olulisemaks teguriks 20 protsenti vastanutest puhtust ja kvaliteeti, 19 protsenti maitse-eelistust, 19 protsenti soodsat hinda, 18 protsenti päritolu, 16 protsenti tervislikkust ning vaid 5 protsenti loomade heaolu.

Uuringu tellinud kanalihatootja Kekava nõukogu liikme Saulius Petkeviciuse selgituste kohaselt on aga uuringu tulemusel saadud inimeste arvamused vastuolulised, sest lihatoodete puhul on puhtus ja kvaliteet otseses seoses ka loomade heaoluga. „Kekava on investeerinud oma kanade heaolu parandamisesse üle 5,5 miljoni euro ning tänu sellele on meie lindude tervis parem, nad haigestuvad harvem ning seega ei pea neid ka üldse erinevate rohtude ja antibiootikumidega ravima,“ selgitas Petkevicius.

Kekava on ka Baltikumi esimene ja ainus kanalihatootja, kes võib oma toodetel kasutada märgistust „Antibiootikumideta kasvatatud kana“.

Kui esimesele eelistusele liita ka teine olulisim ostutegur, sai määravaimaks soodne hind (märkis esimeseks või teiseks eelistuseks 41 protsenti vastanutest). Ühtlasi koorus uuringust välja, et pensioniealiste inimeste seas on soodne hind konkurentsitult olulisimaks teguriks. Kui üldiselt peeti loomade heaolu ebaoluliseks (vaid 9 protsenti vastanutest mainis seda esimese või teise eelistusena), siis soolises vaates hindasid selle faktori naised olulisemaks.

Treener ja bikiinifitness võistleja Egle Eller-Nabi märkis, et tema pere jaoks on erinevate lihatoodete seast valiku tegemisel kindlasti tähtsaimaks just puhtus ja kvaliteet. „Lihal on meie toidulaual oluline koht ning seepärast on eriti tähtis, et tooted oleksid kvaliteetsed ja vabad igasugustest jääkainetest,” selgitas Eller-Nabi.

„On tervitatav, et üha enam tootjaid on panustamas kõrgesse kvaliteeti, sealhulgas tegeletakse loomade ja lindude haiguste ennetamisega, selle asemel, et panustada antibiootikumiravisse.”

Vanuse järgi jagunesid uuringu tulemused:

18-24-aastased pidasid esmaselt oluliseks teguriks maitse-eelistust

25-34- ja 35-44-aastased pidasid esmaselt oluliseks teguriks puhtust ja kvaliteeti

45-54- ja 55-64-aastased pidasid esmaselt oluliseks teguriks maitse-eelistust

65-74-aastased pidasid esmaselt oluliseks teguriks soodsat hinda