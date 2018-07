Pedeli ääres lehvib bakteri tõttu punane lipp

Möödunud teisipäeval laborisse jõudnud proovist selgus, et soole enterokokkide sisaldus Pedeli vees on üle 200 PMÜ 100 milliliitri kohta. Lubatud maksimaalne soole enterokokkide hulk on aga 100 PMÜ / 100 ml.

Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre ütles, et probleem on ilmselt seotud vette sattunud väljaheidetega. Uued proovid on võetud ja hetkel analüüsimisel. "Kust reostus praegusel hetkel pärit on, ei oska öelda. Ta võib olla ühekordne reostus, võib tekkinud olla linnas kasutusel olevatest kuivkäimlatest. Tavaline reostus see tõenäoliselt olla ei saa," lausus Möldre.