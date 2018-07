Hoolimatud külastajad seavad ohtu ürgse looduse

«Kunagi miljoneid aastaid tagasi on suur jõgi kandnud erineva tooniga liivasetteid ja need on siis kiht kihi haaval hoolikalt ladestanud ja liivakivi moodustanud. Lausa kole on vaadata, kuidas inimesed seda kunstiteost rikuvad. Etsid ja Udud ja Maariod ja Mannid. See tundub samahea, kui keegi oleks mõnele Rembranti originaalmaalile pastakaga oma nime kirjutanud,» kirjutasid murelikud Taevaskoja küla elanikud sotsiaalmeedias.