Jaan Härms: poliitjonn seljatas mõistlikkuse

Seitse lõunanaabrite kauplust müüb üle poole sellest kogusest, mis 1500 kauplust Eestis kokku.

Eelneva valguses paistab eriti jäärapäisena argument, et tegelikult ei olegi alkoholitarbimine kasvanud, vaid inimesed lihtsalt varuvat rohkem. Kuna piirilt alkoholi soetamine kasvab pidevalt, on ebareaalne, et inimesed on eelmisest aastast Lätist igakuiselt ainult alkoholi varumas käinud.

Selle loogika kohaselt – et ostude arv jätkuvalt kasvab –, peaks kõikidel Eesti inimestel olema keldrid, panipaigad ja sõprade-sugulaste maakodud laeni kaste täis laotud. Seda enam, et suur osa ostjatest käib Läti piiril regulaarselt 5-6 korda aastas.

Tundub vähetõenäoline. Pigem on reaalsus see, millele ka konjunktuuriinstituut oma uuringu tutvustuses viitas – rumala maksutõusuga loodi Euroopas teadaolevalt kõige kiiremini arenenud piirikaubandus. Mis omakorda soodustas korraga suurte koguste ostmist ja ka tarbimist.

Sellise poliitilise jonni juures on kõige kurvastavam suutmatus oma tehtud valearvestusele otsa vaadata ja astuda samm tagasi, minemaks edasi õiges suunas.

Siinkohal rõhutan, et ma ei ole igasuguse aktsiisitõusu vastu. Probleem on just mullune, massilise piiriralli tekitanud ning Eesti kohalikku kaubandust rõhuv drastiline tõus. Tõus, mis meie naabreid Soomes šokeeritult pead kratsima pani ja naabreid Lätis üha enam muhelema ajab.

Tootjana osalesime alkoholipoliitika rohelise raamatu töögruppides ning nõustume selle, Eesti valitsuse poolt rahvatervise alusdokumendina kinnitatud raamatu aluspõhimõtetega. Roheline raamat sätestab, et aktsiisitõusud peavad olema järk-järgulised ja pikaajalise vaatega ning lähtuma põhimõttest, et alkoholi hind käigu kaasas elukalliduse tõusuga. Samuti lepiti juba 2014. aastal kokku, et maksustamisel tuleks arvestada naaberriikide hinnataset.

Meie pakutud lahendus on lihtne. See näitab teiste riikide kogemusele tuginedes, et piirikaubandust on võimalik tagasi pöörata. Selleks tuleb Eestis aktsiise langetada Lätiga konkurentsivõimelisele tasemele. See tähendaks jaekaupluses õllekohvri puhul praeguse kahekordse hinnavahe asemel ühe- kuni kaheeurost erinevust Eesti ja Läti vahel. Inimestel puuduks sel juhul stiimul Lätti sõita ning sealt korraga ülisuurt kogust kaasa osta.