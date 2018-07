Kurjategijad kasutavad ära lääneriikidesse kippujate teadmatust

Piirivalvebüroo juht kinnitas, et politsei- ja piirivalveamet oli võimalikuks ebaseadusliku sisserände laineks seoses suurvõistlusega valmis. Suurendanud on nii piirivalve- kui ka politseipatrullide hulka piiriäärsel alal. Tema väitel on kasutusele võtnud teisigi meetmeid, et muutunud olukorras võimalikult hästi toime tulla.

Mängu läheb viimane raha

Tamme sõnul ei tegutse Euroopasse pääseda püüdvad kolmandate riikide kodanikud tõenäoliselt omal käel, vaid Venemaa ja Eesti vahelise piirini aitavad neil jõuda Vene poolel olevad kurjategijad. Seda mõistagi suurte rahasummade eest – mõnelgi juhul läheb ilmselt mängu lausa inimeste viimane raha. Nii saabuvadki piiriületajad siia tihti, käed taskus, ühegi sendi ja dokumendita.

Sageli valetatatakse illegaalidele jõhkralt, kasutades ära nende teadmatust. Öeldakse, et Venemaal piiri ületanuna jõuavad nad Poola või otsejoones Saksamaale, isegi Soome. Sestap on nende üllatus olnud üpris suur, kui nad kuulevad piirivalvuritelt, et nad on hoopis Eestis – nagu juhtus ka kolmapäeval. Eesti ei ole nende sihtpunkt ja siia nad enamasti jääda ei soovi.

Sellel kuul on ebaseaduslikult riiki sisenejate tabamisel suur abi olnud kohalikest elanikest. Loodetakse ka transpordi- ning logistikaettevõtete abile, kelle sõidukid liiguvad piiriäärsetel aladel. «Märgates kahtlasi isikuid, kes võivad olla riiki sisenenud ebaseaduslikult, andke sellest telefonil 112 teada,» toonitas Tamm.

Eesti ja Venemaa vaheline kontrolljoon on 338 kilomeetrit pikk, täna on valmis ehitatud üksnes kaks testlõiku pikkusega 3,5 kilomeetrit. Kui viimasel ajal on korduvalt jutuks tulnud idapiiri kallidus ja selle väljaehitamise mõttekus, siis Tamm on veendunud, et piiri kaitseks julgeolekuohtude, sealhulgas rändekriisiga seonduvade, eest tuleb välja ehitada kogu idapiir.

«Idapiiri väljaehitamine annab piirivalvuritele tänasest kordades parema lähtepositsiooni ja ajalise edumaa juhtumitele reageerimisel. Nüüdisaegsed valveseadmed, ligipääsuteed ja patrullrajad ning kõrgema riskitasemega kohtades ka piirdeaed annavad võimaluse, et mitte üksnes välispiir, vaid kogu Eesti sisejulgeolek Setomaast Saaremaani on varasemaga võrreldes veelgi paremini kaitstud,» ütles piirivalvebüroo juht.

Eilse seisuga oli tänavu idapiiril piiripunktide vahelisel alal avastatud 11 ebaseadusliku rände juhtumit, milles piirivalvurid olid kinni pidanud 38 isikut. Mullu samal ajal oli 6 ebaseadusliku rände juhtumit, milles peeti kinni kokku 20 isikut.