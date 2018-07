Jalgpalli MM-i teleülekanded purustasid varasemad vaatajarekordid

"Võistluste näitamisele kehtestatud riigipõhised piirangud, mis lubasid Eestis võistlusi legaalselt jälgida üksnes siinsetest telekanalitest, oli kindlasti üks tegur, mis andis eestivenelastele hoogu ETV+ kanali vaatamiseks MM-i ajal,“ märkis Kantar Emori uuringuekspert Elvin Heinla pressiteate vahendusel. "Samas võib loota, et kui ETV+ juba nii paljude poolt telekapuldilt üles leiti, satuvad siinsed venekeelsed vaatajad seda ehk edaspidigi sagedamini jälgima," lisas ta.

Heinla lisas, et ehkki maailmameistrivõistluste üldine vaadatavus on kerkinud, jäi Prantsusmaa-Horvaatia finaali ETV-st jälginud keskmiselt 184 000 inimest selle ja läinud kümnendi EM-ide ja MM-ide enimvaadatud mängude edetabelis kümnendale kohale. 2006. aasta 9. juulil vaatas Prantsusmaa ja Itaalia finaalmängu ETVst keskmiselt 254 000 inimest, 2010. aasta finaali Hollandi ja Hispaania vahel jälgis aga 222 000 silmapaari.

"Samas ei tohi unustada, et praegu on Eesti telemaastik varasemast killustunum ETV ja ETV2 ning siinse venekeelse telekanali vahel, varem meil ju puudus ETV+," märkis Heinla. "Küllap jälgisid paljud siinsed venelased enne ETV+ loomist ka eestikeelseid jalgpalliülekandeid, kergitades mängude vaadatavust nii ETVs kui ETV2s, nüüd aga on neil omakeelne vaatamisvõimalus."