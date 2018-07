«Ta ise saatis meile kirja, kus sellest teada andis,» ütles Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija reporter Inga Karpova. «Kuna 18. juuli oli viimane päev kandideerimisest teada anda, on otsus lõplik.»

Karpova nentis, et Krauklis oli ka varem kinnitanud, et eelistab tööle parlamendis linnajuhina jätkamist. Ometi levinud piirilinnas spekulatsioonid, et kunagi ka parlamenti kuulunud poliitik võib ümber mõelda ja siiski taas seimi pürgida.