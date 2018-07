Saabujatele tõlgiks palutud Aare Lukman Tallinna nelipühi kogudusest ütles, et nad soovivad aidata Valga mustlasi. «Tahame aidata mustlastel ühiskonda paremini sisse elada. Teame, et siia on tulnud Läti poolt elama palju mustlasi ja kohalikel mustlastel on ka nendega probleeme, nad käituvad natuke metsikult.»