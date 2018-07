Kuumus aitab kaasa haiguste ägenemisele

«Soojal ajal on rannas rohkem rahvast, päevad on veidi pikemad ja pingelisemad. Muidugi on kahju, et ise ei saa sellise sooja ilmaga rannas ujuda, aga töökogemust on vaja saada ja see harjutab raskemat tööd tegema,» ütles jäätisemüüja Sandra (17). Jäätiseputka on kinni ainult väga halva ilmaga, kui rannas inimesi peaaegu et ei leidu.