Riigipööraja Ain Saar: ma ei tahtnud minna vanglasse

«Kui kodus on kaks last kasvamas ning öeldakse, et vali, kas lähed minema või lähed vangi, siis mina valisin lahkumise,» meenutab Saar 1988. aasta sügist, mil võõrvõim tegi kõik selleks, et 20aastane Võru revolutsionäär kõrvale tõrjuda.