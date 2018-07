Ilma tõttu vaevleb kogu põllumajandussektor

«Kogu põllumajandussektor, nii teravilja- kui ka loomakasvatajad, samuti köögivilja- ja marjakasvatajad on väga halvas seisus,» rääkis Võrumaa talupidajate liidu tegevjuht Marika Parv. «Kindlasti ei tule tänavu rekordsaake, hea on, kui küündime kuidagi keskmiseni.»

Ka Põlvamaa põllumeeste liidu juhatuse esimees Karin Sepp kinnitas, et kogu põllumajandusringlus on häiritud. «Iga kogemustega põllumees teab, et ta võib teha oma tööd ükskõik kui hästi, aga otsuse saagikus kohta teeb ikkagi vanajumal taevas. Kui varasemalt rikkus saagi ära vihm, siis nüüd on mureks põud.»