Aivar Nigol: peame ise hakkama saama

Võrumaa ja laiemalt Kagu-Eesti jaoks on aastakümnete jooksul kilode kaupa igasuguseid arenguplaane toodetud, kuid siin me nüüd oleme. Miks uue plaaniga peaks paremini minema?

Kui ise väga soovid ja teed tööd selle nimel, asjad kipuvadki juhtuma. Maakonna puhul tuleb silmas pidada, et oleme nüüd uutes piirides, meil on erinevad kultuuriruumid – võro ja seto –, muutunud on omavalitsuste piirid ja ülesanded. Igal juhul on juhtunud piisavalt palju selleks, et kaardistada ja kokku leppida, kuidas me uues olukorras koostööd teeme.