Alkoparadiisi kõrvale kerkib mängupõrgu

«Algselt taheti kasiino teha kesklinna – TOPi kaupluse ja autopesula lähedusse. Seal aga sai takistuseks, et koolid on läheduses,» rääkis Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija reporter Inga Karpova. «Juba varem oli eitav vastus saadud Smiltene linnajuhtidelt. Juunis otsustas aga Valka kiheldkonnaduuma, et asukoht Rūjiena (Ruhja) tänaval on sobilik.»