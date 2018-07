Politsei hoiatab kauplejaid suveniirraha eest

Ta märkis, et enamjaolt kasutavad suveniirrahadega kauplevad kelmid kohti, mis on rahvarohked ning kus puudub rahatähe kontrollimiseks vajaminev tehnika. „Palume kauplejatel olla valvsad, uurida rahatähti põhjalikumalt. Suveniirraha on selgelt eristatav õigest 50-eurosest, sellele on erinevates keeltes suurelt ja mõlemale küljele märgitud, et tegu on suveniirrahaga,“ märkis ta.