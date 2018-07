Ivo Linna: õnneks me ei tea, kuidas Valgrel USA-s oleks läinud

Kõlab Raimond Valgre helilooming. Ivo Linna hinnangul oli Valgre nii osav helilooja kui ka väga osav poeet. «Ta laulud väljendasid seda, mida ta soovis, et võiks olla, aga mida paraku ei olnud,» rääkis Linna agentuurile MediaMarketing.

Linna on kohtunud inimestega, kes viibisid laval koos Valgrega – näiteks Valter Ojakääruga. «Nad on rääkinud hoopis teisest Valgrest kui sellest, kelle kõik laulud kõnelesid armastusest ja olid olemuselt väga optimistlikud. Mõni laul vaatab sissepoole, kas või «Ma võtan viina» või «Ma olen liig’ halb». See näitab, kui katki Valgre oli.»