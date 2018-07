Laager Valgemetsas õpetab noori riske ennetama

Päästeala noortelaagri eesmärk on pakkuda mitmekülgset tegevust nii õppe kui meelelahutuse eesmärgil. Aasta jooksul on noored osalenud ja õppinud vabatahtlike päästekomandode juures päästeringides ning laagris on lastel hea võimalus omandatud teadmised praktikasse panna. Selle tulemusel oskavad noored ellu astudes paremini ära tunda ja ennetada riske ning ohuolukordades sihipäraselt tegutseda.