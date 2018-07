Teelt välja sõitnud autojuht hukkus

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk märkis, et politsei on sama autojuhi varem mitmel korral juhtimiselt tabanud ajal, mil ta oli alkoholi tarvitanud. „Kas selle avarii põhjuste seas võib olla ka joobnud pea, selgitatakse ekspertiisis“, ütles ta. Lisaks on politseil olnud avariis hukkunud mehega mitmeid varasemaid kokkupuuteid teistegi liiklusrikkumiste ja liiklusriskeeriva käitumise tõttu.

Politsei operatiivjuht lisas, et antud kruusateelõigul on suurim lubatud sõidukiirus 90 km/h. „Eestis on palju kruusakattega teid, kus lubatud sõita kuni 90 km/h. See aga ei tähenda, et autojuht igal ajal ja kohas raudkindlalt sellise kiiruse autost välja võtma peaks. Iseäranis tähelepanelik peaks olema just kohtades, kus erinevad liiklusmärgid annavad juhile aegsasti infot sellest, mis järgnevatel kilomeetritel ees ootab. Olgu selleks näiteks ohtlik kurv, metsloomad või muu,“ ütles politseinik.