Pererahva liige Sirli Trahv ei välistanud, et tuleb külastajate rekord. "Esimesel aastal oli umbes kuussada inimest. Mõtlesime, et ei tea, kuidas korraldada. Kas tuleb kümme või sada, see on nii suur erinevus. Lõpuks tuli kuussada, olime šokis. Eelmine kord oli tuhat inimest," ütles Trahv ja lisas, et üks aasta jäi tormi tõttu vahele.