Köögivilju ootab ilmselt ees märgatav hinnatõus

«Kui teravilja müüki mõjutavad oluliselt maailmaturu hinnad, siis köögivili on piirkondlik kaup, mille hinda reguleerib paljuski kohalik turg,» lausus Võru vallas Navi külas asuva Jaagumäe talu peremees Mart Timmi. «Julgen prognoosida, et märgatavast hinnatõusust tänavu pääsu ei ole. Rahvas peab valmistuma kõrgema hinnaga köögivilja ja kartuli ostmiseks.»

Köögiviljakasvatajate olukord on Timmi sõnul paikkonniti erinev: see sõltub mullast, kuidas vili on tärganud ja kui palju on piirkonnas vihma sadanud. «Üldiselt on seis üsna kehv,» rääkis ta. «Köögivili ja kartul vajavad hädasti vett. Samuti ootavad kohati vett viimased teraviljad ja rohusööda kolmas ring.»