Tähelepanelik nutiseadme ostja saab maandada riske

«Märkimisväärne osa tarbijate pöördumistest on ajendatud kiiruga tehtud valikutest ning hilisemast rahulolematusest. Seade ei vasta ootustele või sellega kaasnevad ootamatud lisakulud või probleemid,» rääkis ameti järelevalve osakonna jurist Cristen Helendi.

Ta rõhutas, et lisaks nutiseadme tehnilistele andmetele on oluline pöörata tähelepanu võimalikele lisakulutustele ning riskidele, mis seadme ostmisega võivad kaasneda. «Samuti tasub teada, et kaupleja peab tehniliselt keeruka seadme müügil kaasa andma kasutusjuhendi.»