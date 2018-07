Paljurahvuseline lastekamp sattus politsei huviorbiiti

Politsei sai eelmisel reedel teate, et Tõrvas Ehitaja 10 majas liiguvad ringi lapsed, kellest üks helistaja sõnul võõra BMX ratta järele sirutas. Kohale sõitnud politseinikud leidsid eest viieliikmelise noorterühma, kus olid neli poissi ja üks tüdruk.

Valga piirkonnapolitseiniku Aleksander Zemskovi sõnul olid lapsed pärit Valgast ja Valkast. Grupis olid esindatud erinevad rahvused: eestlane, venelane, lätlane, armeenlane.

"Politseile on nad varasemast tuttavad ning nendega tegeletakse pidevalt: ka nüüd,« nentis Zemskov. »Peamine probleem on nende puhul kodust ära jooksmine ja hulkumine. Viimane omakorda soodustab seda, et igavusest linnatänavatel eakaaslastega lonkides võibki tulla pähe mõtteid, mis kellegi heakskiitu ei pälvi ja lastele pahandusi võivad tuua."

Mis puudutab 20. juuli juhtumit, siis selles osas piirkonnapolitseiniku sõnul töö veel käib: suheldakse täiendavalt nii laste kui nende vanematega, et üksikasjad kindlaks teha. «Lapsed ise väitsid, et vargust neil plaanis ei olnud – küll ei saa seda välistada. On ju teadmata, mis saanuks, kui tähelepanelik inimene ei oleks sekkunud.»

Zemskov tõdes, et ajal, mil politsei tegeleb lastega, tasuks kohalikel teravama pilguga üle vaadata, kuidas ja kus nad oma vara hoiavad.

«Näiteks on täheldatav, et Tõrvas hoitakse rattaid trepikodades nii, et ei ratas ega trepikoja uks ole lukustatud ning igal teisel ongi võimalus võõra ratta sadulasse istuda ja minema sõita. Ratas võiks olla alati lukustatud ning vähemasti öiseks ajaks ka kõrvaliste pilkude eest ära pandud.» rõhutas ta.

Jalgrattavargustega seotud teateid on juulis Tõrvast politseile laekunud kaks: enne reedest vahejuhtumit tuli 17. juulil teade, et Tõrvas Ehitaja 3 maja lukustamata trepikojast varastati laste jalgratas BMX.