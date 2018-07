Uno Kaskpeit: riigikaitset ja sisejulgeolekut ähvardab häving

Riigikontrolli aruanne politsei- ja piirivalveameti (PPA) kohta Riigikogule 19. aprillist 2016 ütles, et tol aastal oli asutuses tööl umbes 5000 inimest. Seda on tuhande võrra vähem kui 2010. aastal. Isegi PPA-suuruse organisatsiooni jaoks on selline vähenemine suur.

Riigikontroll prognoosis ka PPA personali muutusi kuni aastani 2025 ja see analüüs näitas, et tegelikult on asutus hädas. Töötajaskond väheneb märgatavalt edaspidigi järgnevate aastatega rohkem kui 1700 inimese võrra. Otse välja öeldes tähendab see, et PPA ei suuda tulevikus enam neile pandud ülesandeid täita. See on probleem juba praegu, aga muutub lähitulevikus veel hullemaks, ja see pole ainult minu mure.