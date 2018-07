Kommentaar: sportlased vajavad publikut

Peamine põhjus, miks inimesed spordiüritustel käivad, on harjumus. Sport kuulub igapäevaelu juurde ning on igati loogiline minna omasid toetama, kui ise osaleda ei saa. Väga oluline on ka seotus võistkonnaga pere, sõprade, tuttavate või piirkonna kaudu. Samuti on tähtis faktor edu, sest inimesed tahavad just oma tiimi võitmas näha. Ohtralt on aga neidki, keda lihtsalt ei huvita sport – ja see on täiesti normaalne, sest kõik asjad ei peagi meeldima.

Et publik staadionile või saali tuleks, on vaja näha vaeva, sest paljusid mänge saab mugavalt internetist või televiisorist jälgida. Mängud tuleb muuta vaatajatele võimalikult põnevaks. See ongi mõttekoht, mille üle kõik klubid peab murravad ja millele üht ainuõiget lahendust pole. Väikelinnade puhul tuleks mõelda kohaliku kogukonna kaasamisele. Võrus on näiteks palju tantsurühmi – ehk võiks poolajapausil esineda kohalikud tantsijad?

Nii Valga, Võru kui Põlva maakonnas on sportlasi ja võistkondi, kes vajavad kodukandi inimeste tuge. Võrumaal soovitan välialadest minna toetama näiteks jalgpalliklubi Võru FC Heliose meeskonda, kes on esiliigas B kodumängude külastatavuse poolest kindlalt esikohal. Keskmiselt on seal 183 pealtvaatajat mängu kohta, mis on kõikide liigade peale 11. tulemus.

Põlvamaal ootab suurt kaasaelamist Põlva Lootose naiskond, kes naiste meistriliigas viimasel positsioonil ning liigast välja kukkumise äärel. Viimasel mängul Tilsis oli ainult 18 pealtvaatajat, mis on neil ka hooaja keskmine näitaja. Tartu JK Tammeka naiskonnal on sama näitaja 52.

Järgmine mäng on Lootosel kavas 28. juulil Tilsi staadionil Tartu SK 10 Premiumiga, mis edestab praegu Lootost kahe punktiga. Seega on kaalukausil väga olulised punktid.

Valgamaalastel soovitan igal juhul otsida võimalust minna oma silmaga kaema Magnus Kirdi odakaari, sest tõrvalane on viimasel ajal olnud väga heas hoos.