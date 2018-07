Võltsravimite hulk suureneb iga aastaga kümnendiku võrra

«Võltsravimite kasutamine on kasvav probleem ja üha sagedamini on selliseid ravimeid leitud ka Euroopa turult. Võltsitud ravimid sisaldavad tavaliselt halva kvaliteediga koostisaineid, ei sisalda ettenähtud toimeaineid või sisaldavad neid vales koguses. Sellised tooted on rahva tervisele tõsine oht,» ütles sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna juhataja Eda Lopato.