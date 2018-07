Turul müüdavate puu- ja köögiviljade päritolu peab olema jälgitav

Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja Heneli Lambi sõnul võib tulemustega rahule jääda. “Uuringud näitavad, et tarbija jaoks on toidu päritolu oluline ning ta tunneb selle vastu huvi. Nõue esitada lahtiselt müüdava puu- ja köögivilja müügikohas päritoluriigi teave aitab teha inimesel teadliku tootevaliku ning ostuotsuse. On rõõmustav, et valdav enamus kauplejatest seda mõistab ja reeglitest kinni peab,” ütleb ta.