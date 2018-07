Alajaamad langesid rüüstamise ohvriks

«22. juulist oleme Valga-, Põlva- ja Võrumaal avastanud seni kuus juhtumit, kus vargad on eri alajaamasid rüüstanud ja varastanud väärismetalli. Nii suur juhtumite arv niivõrd lühikese perioodi jooksul näitab, et tegemist on süsteemse vargusega, mida korraldavad samad isikud, kes elektriohtudele vilistades riskivad oma eluga,» ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen. Ta lisas, et kõiki juhtumeid uurib ka politsei.