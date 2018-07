Eestimaa talusid külastati rohkem kui 160 000 korral

Eelmise aasta rekord ületati 40 000 külastusega. „Mul on väga hea meel, et avatud talude päeva vastu tunneb huvi järjest rohkem inimesi. Ma loodan, et paljud saavad sellest päevast innustust ning teevad teoks oma maale kolimise mõtte. Eesti maaelu peab jätkuma. Maal on võimalik elada. Maal on hea elada,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

„Kui me avatud talude päevaks plaane tegime, siis unistasime 150 000 külastusest. Et me selle numbri aga 10 000 võrra ületasime, on suur rõõm. Tahame veel kord tänada kõiki külalislahkeid talusid ning inimesi nii Eestist kui välismaalt, kes sellest päevast osa võtsid ja Eesti maaeluga tutvusid,“ sõnas avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk. „Nüüd ootab korraldusmeeskonda ees tagasiside kogumine ja kokkuvõtete tegemine, et järgmiseks aastaks avatud talude päeva ideed edasi arendada ning populaarset üritust veelgi paremini korraldada.“

Avatud talude päeval osalenud talude ja tootjate koordinaator Reve Lambur soovis samuti tänada talusid, kes seda toimekat ja rõõmsate emotsioonidega täidetud päeva sisustasid. „Loodan, et saite külastustest piisavalt positiivset tagasisidet, et sama edukalt ja rõõmsalt oma töödega jätkata ja ka järgmisel aastal oma uksed avada.“

Teine taludega suhelnud koordinaator, Krista Kõiv edastas suured tänusõnad ka kahele LEADER-i tegevusgrupile, kes on avatud talude päeva idee algatajad Eestis − Järva Arengu Partneritele ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogule. „Võib öelda, et avatud talude päev on suuresti saanud üle-eestiliseks ka Eesti maaelu arengukava 2007-2013 LEADER-meetme toel."

Kõige rohkem külastajaid, kokku 6500 inimest võttis sel aastal vastu Andre Farm Tartumaalt, mis oli avatud lausa kaks päeva. Sellele järgnes Konju Kitsefarm Ida-Viru maakonnast 5200 külastuse, OÜ Voore Farm Lääne-Viru maakonnast 3488 külastuse, Esko talu Harju maakonnast 2650 külastuse, OÜ Küti Mõis Lääne-Viru maakonnast 2089 külastuse ning Seppami talu ja Rebala tallid Harjumaalt mõlemad umbes 2000 külastusega. Rohkem kui 1000 külastajat võõrustas 2018. aastal 43 talu.

Paljud Saaremaa talud olid sarnaselt Andre Farmiga kaks päeva avatud ning seal oli kõige suurema külastustega arvuga Saksa Talupood 1900 külastusega. Pärnumaal külastati kõige rohkem Ranna Rantšot, mis kogus 1800 külastust, Viljandimaal Arujaagu talu kogus 1500 külastust, Raplamaal Männiku piimalambaid 1500 külastust, Võrumaal Nopri Talumeiereid 1500 külastust, Järvamaal Wile farmi 1500 külastust, Põlvamaal Siidrikoda 1403 külastust, Valgamaal Vaariku talu 1246 külastust, Läänemaal Oosaare talu 830 külastust, Jõgevamaal Kääpa OTT-i talusid 680 külastust ja Hiiumaal Mihkli Talumuuseumit külastas 614 inimest.

Avatud talude päeva korraldavad maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti Külaliikumine Kodukant.