Valga mööblitehas koondab osa töötajaid

Kuigi Valga mööblitehase Gomab uus omanik ütles aprillis, et pigem on tehasesse töötajaid juurde vaja, tunnistab tegevjuht, et osa inimesi koondatakse. See on osa tootmise tõhusamaks muutmisest ning töötajate üldarv peaks jääma samasse suurusjärku.