Kuumus testib joogitootja võimekust

«Päike − meie parim müügimees − teeb praegu tublit tööd. Nagu see kuumus aprilli lõpust pihta hakkas ja meie müügitulemused üles läksid, on see ilus, palav ja kuiv suvi jätkunud tänaseni,» rääkis ettevõtte juht Jõgeva, kelle sõnul laaditakse praegu Värskas asuvas laos päevas joogipudelitega täis ligi 15 suurt veokit. «Toodame praegu nii palju, kui torust tuleb: kõik läheb müügiks.»