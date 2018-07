Kunagine jooksja tuli rattakrossis Eesti meistriks

«Peamine soov oli tulla ja võtta võit, aga see ei olnud ainult eesmärk omaette,» rääkis Lõiv. «Olulisem oli sõita ringid ühtlaselt ja see mul peaaegu ka õnnestus.»

Nädal varem jõudis Lõiv Andorras peetud maailma karikavõistluste etapil esimest korda neljandasse kümnesse. «Hooaja eesmärk on saada kogemusi MK-etappidelt ja tõusta maailma edetabelis. See on osaliselt õnnestunud, kuid ühel etapil läks kõik nihu: oli mitu kukkumist ja ka tehnika vedas alt,» rääkis Lõiv.