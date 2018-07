Võru taotlus jõudis ministeeriumisse

Seega on kahe taotlusvooruga kaetud kõik maakonnakeskused, andis sotsiaalminsiteerium teada.

«Kui esimese vooruga sai planeeritud 35 tervisekeskuse asemel toetuse lausa 55 projekti ja suur osa Eestist kaetud, siis tänaseks saame öelda, et kui kõik esitatud projektid osutuvad edukaks, on meil peagi kõigis maakonnakeskustes tervisekeskus,» ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Taotlusi said 9. aprillist 23. juulini 2018 esitada kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu haiglad, perearstid ning eriarstid, kellega koos samal taristul töötavad perearstid juba täna.

Kevadel avati ka võimalus taotleda juba määratud toetussummade suurendamist esimeses voorus toetust saanud projektidele. Ehituse kallinemisega seoses on toetuse suurendamist kuni 10% ulatuses taotlenud 17 tervisekeskust, millest kaheksa on saanud rahandusministeeriumilt uue otsuse ning ülejäänud on veel menetluses.