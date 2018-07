Võru tervisekeskus tuleb ilmselt ühekorruseline

Võidutöö kohaselt hakkab tervisekeskus tegutsema ühekorruselise hoonena, mis sobitub hästi ümberkaudsesse keskkonda. Žürii hinnangul on hoone plaanilahendus läbimõeldud ja ratsionaalne. Ühekorruseline maht võimaldab vältida nii treppe kui lifte ning nendele kuluvat lisaruumi. Samuti on ühekordse hoone rajamisel võimalik kaaluda varianti, et kasutatakse puidust kergeid kande- ja väliskonstruktsioone, mis ehituslikult soodne ja samal ajal energiatõhus.

Linnapea Anti Allas rõhutas, et tegemist on vaid ideega, mille osas sisuline töö alles algab. «Ideelahendusele järgnevas projekteerimise faasis on oluline projekteerija maksimaalne koostöö hoone tulevaste kasutajatega, et nii teenuse pakkujad kui saajad tunneksid ennast seal mugavalt.»