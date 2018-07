Puhkpillipäevad jõuavad nii tänavatele kui kirikutesse

Külli Teearu, kes on sündmuse üks korraldajatest, tõi erilisena välja, et orkestrite ees seisavad rahvusvaheliselt tuntud dirigendid, kelle hulgas Claudio Re Itaaliast, Eestis elav hollandi päritolu Bert Langeler, Eestis elav hispaania päritolu Jose Ramirez Page (pildil) ja Laimonis Paukšte Lätist. Eesti orkestrijuhtidest on kohal Valdo Rüütelmaa, Kahro Kivilo ja Arno Anton. Dirigendid viivad muusikutele läbi meistrikursusi.