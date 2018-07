Valgamaal võidi toime panna ulatuslik metsapettus

Ühele kinnistule on seal väljastatud tervelt 21 hektari suuruse lageraielangi jagu metsateatisi, kusjuures suuremal osal sellest alast on juba mets ära raiutud.

Kontrolli teostas ühenduse metsavahiabi Mati Sepp, kellel tekkis pärast raiepiirkonna külastamist ning metsaregistri kontrollimist tõsine kahtlustus, et lisaks tavalistele maastikukahjustustele, mis lageraietega enamasti kaasnevad, on antud raietegevuse puhul tõsiselt rikutud kehtiva Metsaseaduse regulatsioone.

Keskkonnainspektsiooniga konsulteerimise järel otsustas EMA tekkinud kahtlustuse kinnitamiseks või ümber lükkamiseks esitada avalduse nii KKI-le kui keskkonnaametile. Üheks EMA poolt osundatud probleemiks on säilikpuude puudumine nõutavas mahus. Teine, palju tõsisem kahtlustus seisneb aga lageraiete ulatuses tublisti üle seaduses ette nähtud mahu. Selle raietegevuse tulemusel on poolest Kure kinnistust lühikese aja jooksul saanud üksainus hiiglaslik lageraielank.

Ehkki on väljastatud ametlikud load raiuda lagedaks üksteisega piirnevaid eraldisi üle 21 hektari suurusel alal, ei luba kehtiv seadus tegelikult üksteisega kõrvuti paiknevaid eraldisi suuremal kui 7hektarisel alal lagedaks raiuda. Nii ulatuslik raie saaks olla seaduslik vaid metsakaitse ekspertiisi alusel ning ulukikahjustuste, seenhaiguste või putukkahjurite tuvastamise korral. Metsaportaali andmetel on metsakaitseekspertiis tellitud aga vaid viiele eraldisele üheksateistkümnest.

"Metsas käies polnud mul tehnilisi vahendeid täpseks mõõtmiseks, et kindlaks teha, kas kõik metsaregistris väljastatud metsateatistega eraldised on juba jõutud lagedaks lõigata, aga juba silmaga hinnates nähtus, et suurem osa tööst oli jõutud ära teha," ütles ta.

Omaette märkimist väärib Sepa sõnul seegi, et lankidele polnud jäetud seaduses ette nähtud koguses säilikpuid. "Ka sellistele rikkumistele peavad keskkonnajärelvalveorganid rohkem tähelepanu pöörama, sest selline seadusevastane tegevus on Eesti metsades massiliseks muutunud. Ometi on säilik- ja seemnepuud metsaelustikule oluliseks õlekõrreks, et majandusmetsades toimuvate intensiivsete raietööde käigus mingilgi määral püsima jääda."