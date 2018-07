Päästeamet kaalub suure tuleohuga aja väljakuulutamist

Siseministeerium on pakkunud abi nii Rootsile kui ka Lätile, mõlemad riigid on hädas ulatuslike metsapõlengutega. "Lätis Kuramaal põleb ligi 1000 hektarit," sõnas Anvelt ja tõi näiteks, et Vikipalu põlengu pindala oli umbes 200 hektarit. "Eesti on praegu nagu oaas nende suurte tulekahjude keskel," sõnas ta.