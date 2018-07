Põlvamaal leiti aktiivne katkuviirus

Metssigade hulgas levib sigade Aafika katk endiselt. Foto on illustratiivne.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) tuletab meelde, et käes on sigade Aafrika katku kõrghooaeg ning selleks, et katk ei leviks metsast farmi, tuleb meist igaühel järgida bioohutusreegleid.