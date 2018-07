Võrus läheb võim laste kätte

Seiklus- ja atraktsioonidepargis on batuudid, trossisõidud, kiiking, ronimissein. Tehnikapargis saab tutvust teha kaitseväe, pääste, politsei, maanteeameti tehnikaga. Võrukeelses õpihoovis õpivad ja mängivad lastega Jänku-Juss ja Jänku-Johanna. Võru uues ja uhkes skatepargis toimuvad võistlused ning programmi pakub noortelava.

Vabaõhu-, spordi- ja liikumisharrastuste keskpunkt on Tamula rand. Laupäeva õhtul kell 20 toimub Tamula rannas tasuta koguperekontsert, kus astuvad Eesti Kaitseväeorkester Peeter Saani juhatusel, Getter Jaani, Birgit Sarrapja Kalle Sepp ning kohalikud noored.

Kuna teemad ja tegevused on kokku pandud Võrumaa laste endi ideedest, ja teadagi on lastel ideid lõputult, sai festivali programm tõesti tihe. Korraldajad soovitavad juba varakult kavaga tutvuda, et võimalikult paljudest tegevustest osa saada.