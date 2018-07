Ürgorus varitseb halb üllatus

Muinsuskaitseameti mängus «Eesti 100 aaret» leitav ürgorg üllatab kohe alguses. Paika tutvustava infoseina juurest viivad trepid alla orgu, kuid seal ei tasu ilusat vaadet imetlema jääda. Puidust trepp on hakanud ajale jalgu jääma ning mitu astet katki. Samuti on osa käsipuid ära vajunud ja seetõttu tuleb külastajatel olla ettevaatlik. Kaunis vaade, tõsi küll, sellepärast ei kannata.

Räpina valla abivallavanem Aleksandr Suvorov ütles, et probleemist ollakse teadlikud ning kohalikud on käinud olukorraga ka tutvumas. Suvorovi sõnul pole kindel, kas kõnealused trepid jäävad Räpina valla või RMK territooriumile. Selle väljaselgitamiseks on tarvis maakorraldusespetsialisti, kes aga viibib praegu puhkusel.