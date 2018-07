Mustikal- ja seenelkäik tasub ära küll

Kuigi räägitakse, et metsas on suure kuiva tõttu seeni vähe, leidsin autost väljudes juba umbes 30 meetri kauguselt metsateelt päeva esimesed seened. Need olid väiksed ja kuivad, aga algus seegi. Kõndisin mööda teed edasi ja leidsin veel mõne üksiku, aga lootus pangetäiele hakkas kaduma.