Magnus Kirt sai innustust Mägidelt ja Šadeikolt

Kirdi endine treener Raimond Luts on kiitnud tema töökust ja visadust. Samuti on leitud, et sellisel tasemel võistlemiseks peab annet olema. Ilmselt ei saa aga ükski sportlane päriselt hakkama ka eeskujudeta.

On teada, et Magnuse suur eeskuju oli tema isa – Eesti kelgukoondise peatreener Peeter Kirt. Õhtuleht kirjutas aga hiljuti, et Magnus Kirti on treeningutel innustanud ka treenerite Taivo ja Anne Mäe hoolealused Rasmus Mägi, Maris Mägi ja Grit Šadeiko, keda ta oma kodulinnas treenimas nägi.