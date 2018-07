Tänavasõiduvõistlus toob kokku osalejaid 21 riigist

Tegu on esimese suure rahvusvahelise võistlusega Barona pargis. Osaleb kokku 42 BMX-ratturit ja 26 rulatajat 21 riigist. Lisaks Baltimaade ja Euroopa võistlejatele on esindatud USA, Argentina, Costa Rica, Colombia ja Brasiilia sportlased. Oma osalust on kinnitanud maailma tipptrikiratturid.