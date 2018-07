Ministeerium palub pankadel suhtuda põllumeeste olukorda mõistvalt

"Samuti palume mõistvat suhtumist ja vastutulekut, kui põllumajandustootjad pöörduvad teie poole palvega lepingutingimuste ülevaatamiseks. Riigi poolt näeme, et põllumajandus on ka tulevikus oluline majandusvaldkond, mille pikaajalised tulevikuväljavaated on positiivsed. Meie taime- ja loomakasvatajad on hoolimata keerulistest aegadest järjest efektiivsemad," kirjutas maaeluministri ülesandeid täitev keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler pöördumises.

Käesoleva aasta erakordselt soe ja kuiv suvi on mõjutanud taimede kasvu üle Eesti. "Heintaimede vähene kasv ja halvem kvaliteet on viinud loomasööda puuduseni – rohusööda esimese niite saagikus oli vaid 30-50 protsenti võrreldes eelmiste aastatega ning jätkuv kuumus ei võimalda head saaki saada ka hilisematest niidetest. Samuti kannatab põua käes suvivili ning prognoositakse, et sõltuvalt piirkonnast jääb 30-70 protsenti tänavusest saagist saamata. Talivili on kuivust veidi paremini talunud, samas eelmise sügise liigsed sademed ei võimaldanud seda planeeritud mahus külvata," märgib maaeluministeerium.

Ministeeriumi teatel teeb olukorra keerulisemaks asjaolu, et rasked ilmastikutingimused ei võimalda planeeritud saaki saada juba kolmandat aastat järjest. See on vähendanud põllumeeste rahavooge ning tekitanud makseraskusi.

Maaeluministeerium on pöördunud seoses põua ja põllumajandussektori keerulise olukorraga Euroopa Komisjoni poole, mis on 2018. aastaks teinud Eestile, Lätile, Leedule, Soomele, Rootsile, Taanile, Poolale ja Portugalile erisuse, mis võimaldab ka rohestamise toetuse ökokesa tootmispiiranguga aladelt sellel aastal loomasööta varuda. "Kuna põuast tingitud probleeme on ligikaudu pooltel EL liikmesriikidel, siis on võimalikke leevendamisvõimalusi arutanud ka EL põllumajandusministrid," märgib ministeerium kirjas.

Kuigi tekkinud olukorras annavad osaliselt leevendust sellel aastal võrreldes eelmise aastaga ligikaudu 10 miljoni euro võrra suurenevad põllumajandustootjate otsetoetused, mida kokku makstakse otsetoetustena välja 133,94 miljonit eurot ning lisaks sellele makstavad üleminekutoetused 18,4 miljonit euro ulatuses, võib siiski tekkida suurel hulgal neid olukordi, kus põllumajandustootjad ei suuda oma lepingulisi kohustusi täita.