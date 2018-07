Uuring: eestimaalased vanematele ja vanavanematele raha ei anna

Uuringu järgi on eestlased nõus kõige lahkemalt raha kulutama laste peale, mida kinnitas 46 protsenti inimestest. Iseenda peale kulutab 44 protsenti inimestest ning neid, kel läheb kõige enam raha abikaasa või elukaaslase peale on 11 protsenti. Vaid kaks protsenti inimesi vastas, et kulutaks raha vanemate või vanavanemate peale.

“Põhjuseid, miks vanematele raha ei kulu, on mitmeid. Tõenäoliselt aga on üks põhjus selles, et paljud vanemad ja vanavanemad käivad ise jätkuvalt tööl ega vaja rahalist tuge. Elus kipub ikka nii olema, et pensionil olev vanaema annab oma sisetulekute väiksusest hoolimata lapselastele kommiraha,” ütles Raha24 juhatuse liige Urmo Kokmann.

Mida suurema sissetulekurühmaga tegemist, seda enam on neid, kel kulub enim raha iseenda peale ja vähem neid, kel laste peale. Kui peres ei ole ülalpeetavaid lapsi kulutatakse pigem iseenda peale, kui et et abikaasa või elukaaslase peale.