Valgas varastati jalgratas

26. juulil avastasid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis kolmest sõidukist antiradari, mille kasutamine ja omamine on Eestis keelatud. Lisaks avastati ühe Läti registreerimisnumbriga veoauto kontrollimisel, et selle sõidumeeriku anduril on magnet, mis häirib sõidumeeriku tööd. Piirivalvurid konfiskeerisid magneti, koostasid juhile väärteoprotokolli ning tal lubati lahkuda Venemaale.